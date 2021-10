Kaufland Card für erste Kunden nutzbar

Die „Kaufland Card“ ist für erste Kunden in Deutschland ab sofort nutzbar. Zu finden ist sie in der offiziellen Kaufland-App.

Ich shoppe regelmäßig bei Kaufland und nutze dementsprechend auch hin und wieder die Kaufland-App. Nun wird in dieser App ersten Kunden in Deutschland die Kaufland Card angeboten. Diese erinnert etwas an „Lidl Plus“ und verspricht zum Start vor allem Rabatte bzw. Bonus-Produkte über Coupons. In einigen Ländern Osteuropas gibt es eine solche Kaufland Card bereits seit 2019.

-->

Es ist davon auszugehen, dass Kaufland die Features der Kaufland Card zukünftig weiter ausbaut. Wie auch bei „Lidl Plus“ rechne ich mit einer Bezahlfunktion oder einem digitalen Kassenbon. Kaufland und Lidl gehören beide zur Schwarz Gruppe.

Ob ihr die Kaufland Card bereits nutzen könnt, seht ihr in der Kaufland-App. Ich hatte dort bereits vor einer Weile ein Profil angelegt sowie eine definierte Stamm-Filiale eingetragen und die Kaufland Card wurde mir direkt angeboten.

Chemnitz.ZeitWeise: Eine App lässt verschwundene Gebäude auferstehen Wer die Kulturhauptstadt Europas 2025 etwas besser kennenlernen möchte, der kann das nun per App. Das smac – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz – hat die App »Chemnitz.ZeitWeise« veröffentlicht. Mit der App werden Chemnitzer und Besucher der Stadt eingeladen, bereits…13. Oktober 2021 JETZT LESEN →

-->