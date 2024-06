Elden Ring: Das DLC kommt nicht bei allen Nutzern gut an

Bei Shadow of the Erdtree kann man davon ausgehen, dass die Spieler bereits Elden Ring gespielt haben und damit man in die Welt des DLCs gelangt, muss man auch einen gewissen Fortschritt erzielt haben. Es spielen also keine Anfänger.

Vielen gefällt das DLC sehr gut, die Medien haben es auch positiv aufgenommen, aber die Bewertungen bei Steam sind sehr durchwachsen. Es gibt dieses Mal sehr viel Kritik, was wohl auch daran liegt, dass die Performance noch nicht gut läuft.

Elden Ring: Fans finden DLC zu schwer

Doch selbst FromSoftware-Fans bezeichnen das DLC als zu schwer, was aber nicht an der Welt selbst liegt, es sind die Bosse. Diese sind nicht nur schwer, oft fehlt wohl eine gewisse Balance. Sehr viele Fans raten daher sogar von diesem DLC ab.

Die Entwickler haben betont, dass die hohe Schwierigkeit zu den Spielen und damit auch Elden Ring gehört, aber es sieht so aus, als ob Shadow of the Erdtree vielen dann doch zu schwer ist. Bei Steam kommt das DLC derzeit auf „ausgeglichen“.

Ich habe kurz überlegt, ob ich in das DLC einsteige, aber darauf habe ich dann auch keine Lust, mir hat Elden Ring gereicht. Es hilft auch nicht, dass es viele Spieler als machbar und manche als leicht bezeichnen, denn ein Spiel ist immer subjektiv.

Es gibt übrigens noch einen Kritikpunkt beim DLC, den man häufiger findet, denn die Welt wird als recht leer bezeichnet. Das DLC ist riesig, die Größe entspricht fast einem Hauptspiel. Wobei ich das okay finde, denn man zahlt auch keinen Vollpreis.

