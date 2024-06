Elden Ring: Die hohe Schwierigkeit ist entscheidend für das Erlebnis

Elden Ring war 2022 das Spiel des Jahres, was für ein Soulslike nicht unbedingt selbstverständlich ist, da der hohe Schwierigkeitsgrad viele abschreckt. Mit dem Release des heutigen DLC hat Hidetaka Miyazaki betont, dass dieser wichtig ist.

Wenn FromSoftware wollte, dann könnte man der ganzen Welt den Genuss von Elden Ring bieten, in dem man einfach die Schwierigkeit herunterschraubt. Das will man aber nicht, da die hohen Hürden „fundamental“ für das gute Erlebnis sind.

Elden Ring: Hohe Schwierigkeit ist „fundamental“

Ein geringerer Schwierigkeitsgrad würde das „Spiel zerstören“, so der Chef des Entwicklerstudios. Bis heute hat man über 23 Millionen Einheiten von Elden Ring verkauft und mit dem DLC werden da vermutlich noch ein paar dazukommen.

Ich teile diese Meinung nur bedingt, denn Elden Ring ist zwar für ein Soulslike durchaus machbar, aber ich sehe die Schwierigkeit nicht als „fundamentalen“ Faktor für das Erfolgserlebnis an. Ganz im Gegenteil, ich bevorzuge immer die Wahl.

Als ich Elden Ring gespielt habe, da war ich in einer Phase, in der ich mich auch mal in so ein Spiel „reinfuchsen“ konnte. Dazu fehlt mir jetzt die Zeit. Ich würde sehr gerne Shadow of the Erdtree spielen, aber mein Leben gibt das derzeit nicht her.

Hätte ich weniger Spaß mit einem geringeren Schwierigkeitsgrad? Absolut nicht, im Gegenteil, denn Elden Ring zeichnen die Welt, die Charaktere und so vieles mehr aus. Der Spaß kommt bei mir nicht, wenn ich einen Boss mehrmals angehen muss.

Von mir aus kann es optionale Bosse wie Malenia Blade of Miquella geben, da habe ich mich 2022 auch durchgekämpft und das ist dann ein Erfolgserlebnis, aber das hat für mich nicht das Spiel ausgemacht. Da hat Elden Ring ganz andere Stärken.

Ich persönlich bin daher immer ein Fan von Schwierigkeitsgraden, es dürften auch gerne drei sein, zwischen denen man wählen kann. So kann man ein Spiel seinen aktuellen Lebensumständen anpassen und es ist für mehr Menschen zugänglich.

Die Sichtweise von Hidetaka Miyazaki verstehe ich zwar, teile sie jedoch nicht. Das heißt nicht, dass es so eine Option (schwer) nicht in einem Spiel geben sollte, das finde ich sogar gut, aber als Spieler kann ich diese dann freiwillig auswählen.

