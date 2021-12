Elden Ring: Story Trailer veröffentlicht

Elden Ring dürfte eines der am meisten erwarteten Spiele für 2022 sein und da George R.R. Martin mit in die Story involviert ist, haben sich viele nach den letzten Trailern gefragt: Worum geht es eigentlich und was genau ist der Elden Ring?

Diese Fragen beantwortet euch der Story Trailer für Elden Ring natürlich nicht, da muss man das Spiel spielen. Er zeigt aber, wohin die Reise von Elden Ring geht und sieht optisch gut aus. Die 3:40 Minuten machen durchaus Lust auf das Spiel.

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 und kann bereits vorbestellt werden. Ich will euch hier nicht verraten, was der Trailer alles zeigt, denn es gibt sicher einige von euch, die diese Szenen das erste Mal beim Start des Spiels sehen wollen.

