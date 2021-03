Elektro-SUV: Škoda ENYAQ iV 50 ab sofort bestellbar

Škoda hatte bereits vor einer Weile seinen ersten rein elektrischen SUV vorgestellt, den ENYAQ iV. Es handelt sich dabei um einen Elektro-SUV der Volkswagen-Marken, der auf der MEB-Plattform basiert.

Heute ist Bestellstart für den ŠKODA ENYAQ iV 50. Nach dem ENYAQ iV 80 und iV 60 ist nun also eine weitere Modellvariante des neuen Elektro-SUV bestellbar, und zwar die günstigste. Ihr findet den ENYAQ iV ab sofort im Škoda-Konfigurator.

Škoda ENYAQ iV in mehreren Versionen

Der Škoda ENYAQ iV kommt generell in mehreren Versionen auf den Markt: Man bietet den E-SUV am Ende in zwei Antriebsvarianten, drei Batteriegrößen und fünf Leistungsstufen an. Der ENYAQ iV ist auch das erste MEB-Modell mit Dual-Motor.

Beim Škoda ENYAQ iV 50 geht es mit 55 kWh und 362 Kilometer los und das größte Modell iV 80 besitzt einen Akku mit 82 kWh und 510 km Reichweite (WLTP). Die „schwächste“ Version besitzt 148 PS und einen E-Motor, die stärkste Version besitzt 306 PS und einen Dual-Motor.

Škoda bietet das Fahrzeug nun in drei Versionen in Deutschland an. Den ENYAQ iV 50 mit 148 PS für 33.800 Euro, den ENYAQ iV 60 mit 180 PS für 38.850 Euro und den ENYAQ iV 80 mit 204 PS für 43.950 Euro.

AC-Laden ist mit bis zu 11 kW möglich (gegen Aufpreis) und DC-Laden mit bis zu 125 kW, bei 160 km/h Spitzengeschwindigkeit ist Schluss, es gibt einen 13 Zoll (33,02 cm) großen Touchscreen, das Auto ist dank eSIM immer online und vieles wird über die Škoda-App gesteuert.

Weitere Informationen zum ENYAQ iV gibt es auf der Webseite von Škoda.

