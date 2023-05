Elektroauto laden wird teurer: Volkswagen-Tochter Elli führt neues Tarifsystem ein

Die Volkswagen-Tochter Elli aktualisiert die Ladetarife zum 1. Juni 2023 und bietet ihren Kunden damit neue Konditionen. Wenig überraschend dabei: Es wird deutlich teurer.

Die Minutenpreise werden europaweit abgeschafft, die mögliche Standzeit ohne Sperrgebühr für AC-Lader wird erhöht und die Mindestlaufzeit der Ladetarife wird auf einen Monat verkürzt.

Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die aufgrund von Kostensteigerungen „unumgänglichen Preisanpassungen“ für Neukunden abzufedern, so beschreibt es Volkswagen heute in der Elli Pressemeldung.

Kunden von Elli sowie der Marken SEAT / CUPRA, ŠKODA, Audi, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge erhalten ab dem 1. Juni das neue Tarifsystem. Die konkreten Konditionen variieren je nach Land und Marke und sind in den jeweiligen Apps dargestellt.

Elli dreht kräftig an der Preisschraube

Die Preise für das AC-Laden variieren je nach Elli-Tarif und liegen zwischen 0,69 Euro/kWh und 0,54 Euro/kWh. Noch teurer ist das Schnellladen mit Gleichstrom. Selbst im günstigsten Tarif „Elli Premium“ (mit einer monatlichen Grundgebühr von 14,99 Euro) werden noch 0,73 Euro/kWh berechnet, ohne Grundgebühr steigt der Preis sogar auf 0,89 Euro/kWh. Gleichzeitig steigen auch die Kosten für das Schnellladen beim Elli-Partner Ionity auf 0,79 Euro/kWh. Bisher mussten Kunden nur im höchsten Tarif 0,79 Euro pro kWh bezahlen.

Es wird dabei eine Umstellung der Abrechnung von der Ladezeit auf den Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) vollzogen. Die sogenannte Blockiergebühr, die das Parken ohne Ladevorgang an Wechselstrom-Ladesäulen bepreist, wird künftig erst nach vier statt bisher drei Stunden erhoben. Wie bisher wird an AC-Ladesäulen zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens keine Blockiergebühr erhoben.

Zudem wird die Mindestvertragslaufzeit je nach Vertrag von bisher zwölf auf künftig ein oder drei Monate verkürzt. Die Plug & Charge-Technologie, bei der Anmeldung, Aufladung und Abrechnung automatisch ablaufen, ist weiterhin Bestandteil aller Markentarife.

Als weitere Neuerung ist ein Selected Partner Network mit „zusätzlichem Ladekomfort“ geplant. Dieses wird als Tarifbestandteil bei Elli, SEAT, ŠKODA, Audi und Volkswagen ausgerollt und gewährt den bisher IONITY-Nutzern vorbehaltenen Preisvorteil (0,50 €/kWh) künftig auch weiteren Partnern.

Die neuen Ladetarife gelten ab dem 1. Juni 2023 für Neukunden in 28 europäischen Märkten und werden für alle Kunden von Elli sowie SEAT/CUPRA, ŠKODA, Audi und Volkswagen in den jeweiligen Apps aufgeschlüsselt. In Deutschland wird zudem die monatliche Grundgebühr im mittleren Tarif auf 4,99 Euro gesenkt.

