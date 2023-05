Elektroautos: BYD schnappt sich weiteren Händler für Deutschland

Die Elektroautos von BYD kann man bei vielen Händlern in Deutschland anschauen, aber die Marke aus China besitzt keine eigenen Standorte. Aktuell setzt man auf Reisacher, Riess, Senger, Sternauto, Sternpartner und noch die Torpedo Gruppe.

Mit der Glinicke Automobilgruppe kommt ein weiterer Händler dazu, der bei uns in Deutschland 15 Standorte mit insgesamt 27 Autohäusern betreibt. Die Standorte Kassel und Minden werden bald BYD führen, weitere Standorte sind in Planung.

Falls ihr wissen wollt, ob ein Händler in eurer Nähe die Marke führt, dann könnt ihr das über diese Seite tun. BYD steht für Build Your Dreams und ist der derzeit (Q1 2023) größte Automobilhersteller in China, wo man Volkswagen abgelöst hat.

