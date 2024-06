Elektroautos: Deutschland liegt weltweit hinter China

Deutschland ist mit 4,1 Millionen produzierten Pkw die Nummer 1 in Europa und schaut man sich die Zahl der Elektroautos an, dann ist man mit 955.000 Einheiten ebenfalls „Europameister“. Mit Hybriden waren es 2023 sogar 1,27 Millionen Pkw mit einem elektrischen Antrieb, so der VDA. 76 Prozent davon werden exportiert.

Die Automobilbranche bleibt also weltweit führend und sorgt für Wohlstand, denn der Warenwert der ausgeführten Pkw lag letztes Jahr bei über 164 Milliarden Euro. Schaut man sich den Umsatz der ganzen Branche an, also auch mit Zulieferern, so geht der VDA sogar von einem Umsatz von über 500 Milliarden Euro (2023) aus.

Elektroautos: China ist die Nummer 1

Der Verband der Automobilindustrie geht zwar davon aus, dass wir 2024 wieder ein Wachstum bei den Elektroautos in Deutschland sehen werden, aber die Nummer 1 der Welt ist Deutschland nicht, denn schon letztes Jahr lag China vor uns. Marken wie BYD, SAIC oder Geely sind in dieser Kategorie bekanntlich stark unterwegs.

Wenn wir also über ein Aus für das Verbrenner-Aus sprechen, dann muss dabei klar sein, dass es Wohlstand in Deutschland kosten dürfte. China hat großes Interesse daran, dass wir bei der Technologie der Zukunft nicht mehr führend sind. Und auch die USA haben nichts dagegen, denn mit Tesla haben sie einen sehr starken Player.

Es geht bei Elektroautos nicht nur um die Umwelt, es geht vor allem um die Zukunft der Automobilbranche in Deutschland. Ein Aus für das Verbrenner-Aus würde zwar kurzfristig für Entspannung sorgen, langfristig wäre das ein hohes Risiko. Nokia hat ähnlich gedacht, als Android und iOS kamen, aber kennt noch jemand Symbian?

