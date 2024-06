Hyundai kündigt ein günstiges Elektroauto an

Hyundai wird uns noch im Juni den „Inster“ zeigen, ein kompaktes und günstiges Elektroauto. Wer jetzt aber denkt, dass wir den Hyundai Ioniq 1 als elektrischen i10 bekommen, der täuscht sich, denn es handelt sich um ein eigenes Elektroauto.

Genau genommen kennen wir den Hyundai Inster, der eine Reichweite von 355 km mitbringen soll und vermutlich bei 20.000 Euro startet, schon als Hyundai Casper aus Südkorea. Der Inster ist die „weiterentwickelte“ Version von diesem Elektroauto.

Hyundai dürfte noch eine Weile an der Plattform für den Ioniq 1, Ioniq 2 und Ioniq 3 tüfteln, dieses Modell soll aber bald (wird auf der BIMOS 2024 gezeigt) die Lücke füllen, die Marken wie Fiat im Moment erfolgreich mit ihren Elektroautos füllen.

Ich bin gespannt, denn das könnte mit einem passenden Facelift und neuer Technik ein attraktives Elektroauto werden, falls der Preis am Ende stimmt. 2025 stehen allerdings mehrere Modelle dieser Art an, abwarten dürfte sich also auch lohnen.

Tesla plant kein neues Model Y für 2024 und senkt die Preise Tesla blickt mittlerweile auf eine sinkende Nachfrage und da warten vielleicht einige auf die Neuauflage des Bestsellers, denn schon letztes Jahr war von einem neuen Tesla Model Y für 2024 […]10. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->