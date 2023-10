Elektroautos: Volkswagen hinkt Tesla und BYD weit hinterher

Toyota ist Marktführer bei Autos, findet beim Markt der Zukunft, der elektrisch ist, quasi gar nicht statt. Sollte da nicht mit Hochdruck ein Wandel kommen, sehe ich die Zukunft der Marke kritisch, das könnte ein ähnlicher Verlauf wie bei Nokia sein.

Volkswagen bei Elektroautos abgehängt

Doch die ehemalige Nummer 1 auf dem Weltmarkt hat aufgepasst und war deutlich besser vorbereitet. Die Volkswagen AG hat den Wandel erkannt und macht Druck, aber man sieht, dass sich die Zeiten geändert haben und neue Player dominieren.

Eine CAM-Studie zeigt, dass Tesla den neuen Markt für Autos ganz klar dominiert und nicht Volkswagen dicht auf den Fersen ist, sondern BYD aus China. Genau genommen muss die Volkswagen AG aufpassen, dass nicht noch SAIC vorbeizieht:

Interessanter Artikel im Handelsblatt. VW fällt im EV-Rennen weiter zurück. Aus der oft erwähnten Aufholjagd wird scheinbar nichts. Stattdessen bauen BYD und Tesla ihren Vorsprung aus: Der größte deutsche Autokonzern, Volkswagen, landet mit 530.000 verkauften Elektroautos… pic.twitter.com/MTUqtoRkvn — Lucille Chadwick (@LucilleChad) October 19, 2023

Der Vergleich mit dem Smartphone-Markt ist zwar schwierig, aber in der Auto-Branche findet gerade ein ähnlicher Wandel statt, bei dem neue Marken die neue Technologie besetzen und alte Marken abgehängt werden. In der Anfangsphase ist das noch nicht entscheidend, aber die Konkurrenz wird hier auch nicht leichter.

Neben Tesla spüren die alten Player mittlerweile auch den Druck aus China, denn BYD ist auf den Versen von Tesla und verkauft doppelt so viele Elektroautos wie die Volkswagen AG und die Shanghai Automotive Industry Corporation könnte bald die Nummer 2 werden. Dabei will Volkswagen eigentlich ab 2025 der Marktführer sein.

So spannend ich eine Disruption auch finde, so sehr hoffe ich, dass das kein Nokia-Fall in Deutschland wird, denn das ist eine wichtige Branche für uns. Noch ist nichts entschieden, aber es deutet sich auch nicht an, dass sich die Lage jetzt ändert.

