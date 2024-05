Elektroautos günstiger laden: Ionity senkt Preise im Abo

Ionity hat heute zwei neue Abos eingeführt, die sich einmal „IONITY PASSPORT MOTION“ für 5,99 Euro pro Monat und „IONITY PASSPORT POWER“ für 11,99 Euro pro Monat nennen. Hier gibt es jetzt neue und attraktivere Preise, so Ionity.

Im günstigeren Abo zahlt man 0,33 bis 0,62 Euro pro kWh und im teureren Abo sind es 0,26 bis 0,51 Euro pro kWh. Vor allem die 26 Cent sind ein Wert, mit dem Ionity in der heutigen Ankündigung wirbt. Und: „Der tatsächliche Preis pro kWh richtet sich nach dem jeweiligen Land (und der jeweiligen Landeswährung), in dem geladen wird“.

Beim „normalen“ Preis für „IONITY DIRECT“ ändert sich wohl nichts, dieser wurde letztes Jahr auf 69 Cent pro kWh gesenkt. Es geht also nur um die neuen Tarife, bei denen sich der Basistarif an Fahrer mit ca. 150 km im Monat und die Power-Version an Fahrer mit ca. 300 km im Monat richten soll (oder auch mal für Urlaubsmonate).

