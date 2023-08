Elektroauto günstiger laden: Ionity senkt die Preise

Der Ladevorgang mit dem Elektroauto wurde vor allem an den Schnellladern doch recht teuer in den letzten Monaten und so langsam tut sich da etwas. Ionity, die nicht unbedingt zu den preiswerten Anbietern gehören, wird daher reagieren.

Zahlt man bisher 79 Cent pro kWh, so kostet es ab morgen 69 Cent pro kWh. Das ist noch nicht günstig, aber es ist ein Trend zu beobachten. Laut Nextmove werden entsprechende Partner, die Ionity im Programm haben, hier ebenfalls mitziehen.

Das bedeutet, dass man auch in den Tarifen von VW, Elli und Co. den neuen Preis einführt. Neben Deutschland wird der Preis bei Ionity auch in Frankreich und in Norwegen gesenkt. Die Pressemitteilung von Ionity steht bisher übrigens noch aus.

Preissenkung #IONITY Voraussichtlich ab morgen wird IONITY die Preise für ad-hoc-Laden in den drei umsatzstärksten Ländern senken: Deutschland: von 79 auf NEU 69 ct/kWh

Frankreich: 69 auf

59 ct/kWh

Norwegen: 9,00 auf NEU 7,50 NOK/kWh — nextmove (@nextmove_de) August 15, 2023

