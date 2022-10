Elektroautos: Hyundai plant eM-Plattform für 50 Prozent mehr Reichweite

Hyundai hat diese Woche das „Software Age“ eingeleitet und bekannt gegeben, dass bis 2025 alle Autos der Marke eine moderne Software haben werden, die man via Updates optimieren kann. Und so nebenbei hat Hyundai eine neue Plattform für Elektroautos angekündigt. Genau genommen sind es sogar zwei Plattformen.

Hyundai plant eM-Plattform für 2025

Da wäre einmal die eS-Plattform, die für die meisten von uns allerdings nicht so interessant sein dürfte, denn sie ist für Nutzfahrzeuge gedacht. Parallel dazu wird aber auch die eM-Plattform entwickelt, zu der es auch schon ein erste Details gibt.

Laut Hyundai werden die ersten Elektroautos, welche die eM-Plattform nutzen, ab 2025 kommen. Und sie sollen dann bis zu 50 Prozent mehr Reichweite als aktuelle Elektroautos haben. Nehmen wir mal den Hyundai Ioniq 6 als brandneues Modell.

Dieser schafft eine Reichweite von 610 km nach WLTP-Wert, in Zukunft peilt man bei Hyundai also bis zu 900 km an. Details, wie Hyundai das erreichen möchte, sind noch keine genannt worden. Ich vermute mal, dass größere Akkus möglich sind.

Hyundai entwickelt die Software selbst

Außerdem peilt man autonome Fahrtechnologien auf Level 3 an und Hyundai will mit dem ccOS (Connected Car Operating System) unabhängig von anderen Marken bleiben, die Software wird intern entwickelt. Es gibt aber einen Partner: Nvidia.

Hyundai möchte für die kommende Generation an Autos auch „innovative Dienste schaffen“, was ein lukratives Geschäftsfeld sein kann. Man ist mit der aktuellen Plattform gar nicht mal so schlecht aufgestellt und es ist immer gut, wenn man etwas selbst entwickelt. Das garantiert keinen Erfolg, kann aber ein Vorteil sein.

