Elektroautos: Rekordabsatz in Europa

Im Jahr 2022 stiegen die Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) trotz des allgemeinen Rückgangs des EU-Automarktes weiter an.

Infolgedessen stieg der Marktanteil der BEV auf 12,1 %, eine Verbesserung um 3,0 Prozentpunkte gegenüber 2021. Es war auch ein starkes Jahr für Hybridfahrzeuge, die einen Marktanteil von 22,6 % erreichten. Im Gegensatz dazu verloren die traditionellen Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter an Boden. Zusammen machten sie 2022 aber immer noch mehr als die Hälfte der Pkw-Verkäufe in der EU aus.

Der Absatz von Benzinern stieg im vierten Quartal 2022 um 4,1 Prozent. Alle vier Hauptmärkte trugen zu dieser Verbesserung bei, insbesondere Italien (+17,4 %) und Frankreich (+3,5 %). Dennoch sank der Marktanteil der Benzinfahrzeuge auf 32,5 % gegenüber 35,5 % im gleichen Zeitraum 2021.

Dieselfahrzeuge mit leichtem Rückgang

Der Diesel hingegen verzeichnete in den letzten drei Monaten des Jahres einen leichten Rückgang (-0,4 %), während sein Marktanteil auf 14,4 % sank, gegenüber 16,4 % im vierten Quartal 2021. Infolgedessen gingen die Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen im Gesamtjahr um 19,7 % auf 1,5 Mio. Einheiten zurück, was einem Marktanteil von 16,4 % entspricht – 3,1 Prozentpunkte weniger als 2021.

Von Oktober bis Dezember stiegen die Neuzulassungen von batteriebetriebenen Elektroautos in der EU um 31,6 Prozent auf 406.890 Einheiten, wobei die meisten Märkte der Region Zuwächse verzeichneten. Spitzenreiter war Deutschland mit 198.293 Einheiten und einem Zuwachs von 66,1 Prozent, gefolgt von Frankreich mit einem Plus von 12,6 Prozent auf 62.155 Einheiten.

Plug-in-Hybride legten leicht zu

Nach einem schwachen dritten Quartal stiegen die Verkäufe von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen in der EU im letzten Quartal 2022 stark an (+29,5 %), unterstützt durch einen Anstieg von 73,5 % in Deutschland, auf das allein mehr als die Hälfte der Zulassungen in dieser Kategorie in der Region entfielen. Dies trug dazu bei, dass das Gesamtjahresergebnis mit einem Wachstum von 1,2 % positiv ausfiel.

Hybridelektrofahrzeuge (HEV) waren mit insgesamt 545.316 Einheiten, die von Oktober bis Dezember letzten Jahres in der EU zugelassen wurden (ein Plus von 22,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021), die am zweithäufigsten verkaufte Kraftstoffart. Dies führte zu einem Gesamtanstieg von 8,6 % für das gesamte Jahr und einem Marktanteil von 22,6 %.

Erdgasfahrzeuge sind rückläufig

Der EU-Markt für Erdgasfahrzeuge (NGV) verzeichnete in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 einen starken Rückgang (-56,6 %), wobei die Verkäufe in Italien, dem größten Markt für diese Kraftstoffart in der Region, um 71,3 % zurückgingen. Flüssiggas-Fahrzeuge hingegen verzeichneten von Oktober bis Dezember letzten Jahres einen Zuwachs von 16,7 %.

Fahrzeuge mit alternativem Antrieb machten im letzten Quartal des Jahres mehr als die Hälfte (53,1 %) des EU-Automarktes aus, mit insgesamt über 1,3 Millionen zugelassenen Fahrzeugen. Damit überholten die Fahrzeuge mit alternativem Antrieb auf Quartalsbasis erstmals die herkömmlichen Benzin- und Dieselfahrzeuge.

Die Zahlen hat die Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), ein europäischer Automobilherstellerverband, verkündet.

Mercedes optimiert Reichweite einiger Elektroautos Mit dem Mercedes-Benz EQE SUV gibt es zwei Optimierungen, die es laut Autocar ab Juli 2023 auch in drei andere Modelle schaffen werden: Den normalen EQE, den EQS und die SUV-Version des EQS. Damit möchte man die Reichweite optimieren. Luxus-EQ-Modelle…1. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->