Mercedes optimiert Reichweite einiger Elektroautos

Mit dem Mercedes-Benz EQE SUV gibt es zwei Optimierungen, die es laut Autocar ab Juli 2023 auch in drei andere Modelle schaffen werden: Den normalen EQE, den EQS und die SUV-Version des EQS. Damit möchte man die Reichweite optimieren.

Luxus-EQ-Modelle bekommen Wärmepumpe

Zum einen gibt es dann endlich eine Wärmepumpe als Standard in den Modellen, was man bei einer Elektro-Plattform und in dieser Preisklasse durchaus erwarten darf. Doch Mercedes hat auch die Modelle mit zwei Elektromotoren überarbeitet.

Eine neue DCU (Disconnect Unit) sorgt dafür, dass der Elektromotor vorne und hinten unabhängig agieren können und man einen abschalten kann. Allerdings ist bisher noch unklar, über welchen Zuwachs der Reichweite wir sprechen, denn es gibt noch keine Pressemitteilung von Mercedes, behandelt es also als Gerücht.

Klingt für mich nach der üblichen Modellpflege der Autohersteller und für den EQS könnte ich mir auch allgemein ein größeres Upgrade für das kommende Modelljahr vorstellen. Größere Akkus gibt es nicht, aber die sind ja auch schon groß genug.

PS: Mercedes will in diesem Jahr auch Android Automotive mit Android-Apps bei den ersten Autos einführen, womöglich ist da also bald eine Ankündigung geplant.

