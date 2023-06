Elektroautos sind zu teuer: Dacia hält noch am Verbrenner fest

Viele Marken pushen jetzt die Elektromobilität, doch selbst Kleinwagen mit einer eher passablen Reichweite kosten gerne mal über 40.000 Euro. Ein VW ID.3 zum Beispiel, dieser ist spürbar teurer als ein Golf. Und ein VW Golf liegt noch über den Autos von Dacia, daher hält sich die Marke derzeit mit Elektroautos sehr zurück.

Nächstes Elektroauto von Dacia dauert

Im Gespräch mit Edison hat Denis Le Vot betont, dass er den Druck der Branche spürt, aber es für Dacia keine Lösung sei, dass man die Autos jetzt einfach teurer macht. Doch wie geht es dann weiter? Dacia hält noch länger am Verbrenner fest.

Es gibt zwar den Dacia Spring, aber der nächste Duster wird zum Beispiel noch nicht als rein elektrische Version kommen. Als Hybrid ja, aber einen Elektro-SUV hat man nicht geplant. Das nächste Elektroauto von Dacia wird sogar genau genommen erst gegen 2027 oder 2028 kommen, denn der nächste Sandero wird elektrisch.

Elektroautos sind allerdings die Zukunft

Angst vor der neuen Konkurrenz aus China hat man bei Dacia nicht, denn die greift zwar in Europa an, ist aber deutlich teurer, als in China. Und am Ende kann man sich im Regal von Renault bedienen, die Elektromobilität mittlerweile im Fokus haben.

Eine Sache sei aber klar, und das wollte Denis Le Vot noch betonen: Elektroautos sind die Zukunft und man wird sich der Wende nicht in den Weg stellen. Allerdings geht Dacia ein anderes Tempo, denn Elektroautos sind aktuell noch zu teuer und die Marke möchte die Preise nicht nach oben anpassen (was viele Marken tun).

Volkswagen: Das Interieur hat „sehr viel Schaden“ bei VW angerichtet Mit dem neuen Lineup an Elektroautos und der MEB-Plattform folgte Volkswagen einem Trend von Tesla, denn das Interieur wurde stark reduziert und so gut wie alle Elemente auf Touch umgestellt. […]20. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->