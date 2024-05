Ring Indoor Pan-Tilt Camera vorgestellt

Die neue Ring Indoor Pan-Tilt Camera erweitert das Portfolio des Unternehmens um ein bewegliches Modell für den Innenbereich.

Über die Ring-App können Nutzer den motorisierten Schwenk-/Neige-Sockel der Kamera steuern, um sie in verschiedene Richtungen zu neigen und zu schwenken. Neben hochauflösendem Video und Nachtsichtfunktion in Farbe bietet die Kamera alle bekannten Basisfunktionen wie Live-Video, Gegensprechfunktion und Bewegungsbenachrichtigung in Echtzeit.

Mit einem Ring Protect-Abonnement können Kunden sämtliche Aufzeichnungen in der Cloud speichern und neue Funktionen wie das Live-Video mit mehreren Kameras nutzen. Die Ring Indoor Pan-Tilt Camera ist ab dem 30. Mai 2024 für 79,99 Euro bei Ring, Amazon und ausgewählten Händlern erhältlich.

Darüber hinaus führt Ring neue Farben für seine Indoor Camera (2. Generation) ein: Ab dem 24. Juli 2024 ist diese für 59,99 Euro neben den bekannten Farben Schwarz und Weiß auch in Pink, Anthrazit und Starlight erhältlich.

