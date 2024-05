SEGA und Rovio präsentieren: Sonic Rumble

In „Sonic Rumble“ von SEGA übernehmen Spieler die Kontrolle über Spielzeugfiguren in verschiedenen Battle-Royale-Herausforderungen.

Das Spiel, entwickelt in Zusammenarbeit mit Rovio, bietet „actiongeladenes Gameplay“ und ist der erste gemeinsame Titel beider Unternehmen. SEGA strebt damit nach eigenen Angaben an, die Präsenz der Marke Sonic the Hedgehog auf dem globalen Mobilspielemarkt zu stärken.

Das Sonic-Franchise wird kontinuierlich ausgebaut, nicht nur durch Videospiele, sondern auch durch Animationen und Lizenzen. Neben „Sonic Rumble“ können Fans sich auf weitere Veröffentlichungen wie den Film „Sonic the Hedgehog 3“ von Paramount Pictures und das Konsolenspiel „SONIC X SHADOW GENERATIONS“ freuen.

Für weitere Informationen und Updates zu der geschlossenen Beta zur Veröffentlichung kann diese Website besucht werden.

-->