Elektroautos von Avatr: Huawei und Changan greifen in Europa an

Huawei konzentriert sich mittlerweile sehr stark auf die Automobilbranche und ist hier viele Partnerschaften eingegangen. Dabei sind auch neue Marken wie Avatr in China entstanden, eine Marke, die man gemeinsam mit Changan aufbauen möchte.

Diese Marke wird im September in Debüt in Europa feiern und hat sich dafür die IAA 2023 in München ausgesucht. Laut Autocar werden wir dort den Avatr 12, einen Elektro-SUV, und womöglich den Avatr 11, eine Elektro-Limousine, erstmals sehen.

Wir haben bereits 2021 über den Elektro-SUV berichtet und ich bin auf das Debüt in Europa gespannt, denn es kommt viel Software von Huawei, die haben diese aber bisher nur für China angepasst. Mal schauen, wie das dann bald in Europa aussieht.

Das Beitragsbild zeigt übrigens die neue Limousine, denn diese ist schon vor ein paar Tagen bei einer Behörde in China aufgetaucht. So sieht dann der SUV aus:

