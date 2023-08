Bestseller-Elektroauto: MG4 erhält mehr Reichweite

MG Motor konnte in den letzten Wochen ordentlich wachsen, was vor allem daran liegt, dass der neue MG4 gut ankommt. Daher baut man das Portfolio jetzt aus und hat zum Beispiel im Juli eine Performance-Version nachgereicht. Doch dabei bleibt es nicht, denn man spendiert dem MG4 jetzt auch noch etwas mehr Reichweite.

In Großbritannien wurde die neue Version schon vorgestellt, jetzt wissen wir aber auch, dass der MG4 Electric Trophy Extended Range in Deutschland startet und bei uns 43.312,50 Euro kostet (Herstelleranteil schon abgezogen). Dank des 77 kWh großen Akkus sind bis zu 520 km Reichweite möglich, mehr geht beim MG4 nicht.

Diese Version kommt mit 180 kW (244 PS) daher und lädt mit 144 kW an einem Schnelllader, benötigt aber eher bescheidene 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Einer der härtesten Konkurrenten des MG4 ist der VW ID.3, der mit dem großen Akku etwas teurer ist und weniger Power hat, diese Kunden will man als abholen.

Mich würde so langsam wirklich interessieren, wie sich so ein MG4 im Alltag schlägt und wie er im Vergleich zum neuen VW ID.3 abschneidet, aber leider ist das mit den Testwagen bei MG nicht so leicht. Viele gibt es nicht und mir wurde mitgeteilt, dass man im Winter keinen Test möchte, da die Bedingungen da nicht so optimal sind.

