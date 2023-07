Elektroautos von MG: Die am stärksten wachsende Marke in Deutschland

MG Motor feiert in diesen Tagen einen Meilenstein mit 10.000 ausgelieferten Autos in Deutschland, es handelt sich dabei um rein elektrische Modelle. Zwischen Januar und Juli konnte man 9.399 Einheiten absetzen, ein Wachstum von 124,8 Prozent.

Damit ist man laut eigenen Angaben die am stärksten wachsende Marke derzeit in Deutschland. Der Bärenanteil fällt dabei auf den MG4 ab und MG Motor läuft sich gerade erst warm, denn das stärkste Wachstum war in den letzten Monaten und der Juni war der Rekordmonat. Der Marktanteil liegt in diesem Jahr bei 0,7 Prozent.

MG Motor gehört zu SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), das ist der Mutterkonzern. Wobei die Marke „MG“ ihren Ursprung in Großbritannien hat, sie wechselte mehrmals den Besitzer. Das erfolgreichste Modell ist wie gesagt der MG4, der auf der MSP-Plattform aufbaut und als Performance-Version ansteht.

Ich habe bisher noch keine Erfahrung mit MG gesammelt, das steht aber definitiv auf der Liste, denn das dürfte ein etablierter Player in Deutschland werden und auch bleiben. Vermutlich werden nicht alle Marken aus China erfolgreich in Europa sein, aber MG traue ich es zu und mit Blick auf die Autos wäre es nicht unverdient.

