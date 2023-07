Elektroautos: Volkswagen hat wohl ein Problem

Vor ein paar Tagen war haben wir berichtet, dass Volkswagen die Nachfrage des VW ID.4 überschätzt hat und jetzt zurückrudert. Doch das betrifft nicht nur den VW ID.4, laut Handelsblatt ist die Nachfrage nach den Elektroautos stark eingebrochen.

Aus Händler- und Managerkreisen hört man wohl, dass nur „wenig neue Aufträge reinkommen“, wenn es um den VW ID.3, VW ID.4, VW ID.5 und VW ID Buzz geht.

Man hört zwar allgemein von einer sinkenden Nachfrage, immerhin ist es nicht die beste wirtschaftliche Lage, aber das „Segment der batteriebetriebenen Fahrzeuge“ sei besonders betroffen. Gut für interessierte Kunden: Die Lieferzeiten schmelzen.

Volkswagen hat also ein Problem mit der Nachfrage bei Privatkunden und falls sich die Lage nicht bald ändert, dann wird die Nachfrage bis Herbst abgearbeitet sein.

Volkswagen ruft zu hohe Preise auf

Das wirft die Frage auf, wie Volkswagen reagiert, denn man wollte ja eigentlich im kommenden Jahr an Tesla vorbeiziehen und den Abstand nicht noch vergrößern. In China reagierte man jetzt mit einem ersten Preisnachlass und das muss kommen.

Ein VW ID.3 kostet in etwa so viel wie ein Tesla Model Y und das funktioniert, wenn die Nachfrage so hoch wie letztes Jahr ist, aber diese ist nicht nur gesunken, also nicht nur bei Volkswagen, die Konkurrenz wird eben auch immer härter für VW.

Die Volkswagen AG hat einen sehr guten Start bei der Elektromobilität hingelegt, aber so langsam spürt man eine Lücke, bei Audi sucht man zum Beispiel eine neue Plattform für Autos in China. Und dabei will man doch die Gewinne jetzt steigern.

Persönliche Meinung: Es ist am Ende nur der Preis. Tesla zeigt, vor allem mit dem Model Y, was in diesem Jahr schon mehrmals das meistverkaufte Auto (nicht nur Elektroauto) war, dass es funktioniert. Ich teste aber gerade den neuen VW ID.3 als Facelift und es kann nicht sein, dass dieser in etwa auf dem Level von Tesla ist.

Ein direkter Vergleich ist immer schwierig, aber passt man das im Konfigurator ein bisschen an, dann ist ein Tesla Model 3 nicht wirklich teurer, als ein neuer VW ID.3.

Die Nachfrage zeigt allerdings, wofür sich die Kunden derzeit entscheiden.

Sollte Volkswagen also keine Lösung parat haben, dann wird das ein harter Winter, denn die Prämien dieser Welt werden abgebaut und ab 2024 gibt es in Deutschland auch weniger Geld für Elektroautos. Ich bin gespannt, wie die Reaktion aussieht.

PS: Ein Preisnachlass wäre eine Option, ist aber leichter gesagt, als getan, denn wie man hört, ist die Gewinnmarge der ID-Modelle gar nicht so hoch. Theoretisch wäre das die beste Lösung, praktisch will Volkswagen die Gewinnmarge eher steigern.

Ich behaupte mal, dass dieser Spagat spätestens ab 2024 nicht gelingen wird.

