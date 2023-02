Elektroautos von Volvo sind „Computer auf Rädern“

Volvo will mehr Geld in die Entwicklung von Software stecken und plant ein neues Software-Entwicklungszentrum in Krakau. Der neue Tech-Hub in Polen soll eine Schlüsselrolle für die Software-Zukunft von Volvo spielen und sehr eng mit den Zentren in China (Volvo ist ein Teil von Geely) und Schweden zusammenarbeiten.

Bei Volvo sieht man kommende Elektroautos als „Computer auf Rädern“ und plant jetzt „ein höheres Innovationstempo“ für diese Zukunft. 120 Mitarbeiter machen den Anfang, das Team soll aber auf bis zu 600 Mitarbeiter ausgebaut werden.

Volvo will bis 2030 nicht nur ein rein elektrischer Hersteller sein, man will auch „führend bei neuen Techniken werden“, denn das sei mindestens genauso wichtig.

Aktuell setzt Volvo auf Android Automotive, man war die erste Marke (also Polestar) mit dem OS von Google auf dem Markt. Volvo arbeitet auch eng mit Google an der Zukunft von Android Automotive, da dürfte also kein Wechsel anstehen. Das Team in Polen kümmert sich wohl eher um zusätzliche App-Angebote rund um Android.

