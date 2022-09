Elektromobilität für alle: Citroën zeigt neues Logo und Image

Die Automobilbranche stand noch nie vor einem so großen Wandel, denn die Kombination aus Elektromobilität, Software, Sharing und autonomen Fahren ist gewaltig. Dieser Wandel kann aber auch eine Chance für viele Marken sein.

Citroën will neues Image etablieren

Einige nutzen diesen Wandel daher für ein neues Image und fast alle überdenken die Strategie der letzten Jahre. Citroën ist mit dabei und hat heute ein neues Logo präsentiert, welches in Zukunft auf allen neuen Autos der Marke zu sehen ist.

-->

Dazu gibt es eine „frische Markenidentität“ für eine „dynamische neue Ära“ und das Ziel, die „Elektromobilität für alle zugänglich zu machen“. Der neue Markenclaim in Werbespots lautet „Nothing Moves Us Like Citroën“, dieser wird euch dann bald in den Werbepausen begegnen. Es ist aber unklar, ab wann die ersten Spots kommen.

Peugeot bekam das neue Logo und Image übrigens letztes Jahr spendiert, mal schauen, ob weitere Stellantis-Marken wie Opel oder Fiat in Zukunft folgen werden.

Skoda bestätigt rein elektrischen Octavia Skoda stellt das Portfolio so langsam auf Elektroautos um und hat mit dem Enyaq ein erstes Modell in zwei Ausführungen auf dem Markt. Vor ein paar Wochen hat man einen weiteren Elektro-SUV als Konzept gezeigt, es wird aber vor diesem…23. September 2022 JETZT LESEN →

-->