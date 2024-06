Elon Musk bezeichnet Apple-Geräte als „gruselige Spyware“

Apple präsentierte diese Woche zahlreiche Updates, die im Herbst kommen, und ein Highlight wird dabei die neue Apple Intelligence sein. Hier setzt Apple unter anderem auf ChatGPT von OpenAI und genau damit hat Elon Musk ein Problem.

Elon Musk sieht Sicherheitsrisiko bei Apple

Falls Apple das durchzieht und OpenAI auf OS-Ebene integriert, dann wird er alle Produkte von Apple aus seinen Unternehmen entfernen. Es sei eine „inakzeptable Sicherheitsverletzung“. Und auch Tim Cook geht der Tesla-Chef ganz direkt an.

Der Apple-Chef teilte auf X ein paar Zeilen zur Apple Intelligence und Tim Cook gab direkt an, dass er sie „nicht mag“ und damit „gruselige Spyware“ kommt. Doch was bewegt Elon Musk dazu, dass er mit solchen Aussagen den Apple-Chef angeht?

Das Problem ist nicht direkt Apple, es ist OpenAI. Elon Musk hat das Unternehmen vor ein paar Wochen verklagt, weil er der Meinung ist, dass OpenAI nicht „offen“ sei und den Fokus nur Profit legt. Elon Musk möchte sogar Besuchern von Tesla und Co. verbieten, dass sie mit einem Produkt von Apple in die Gebäude kommen.

Apple Intelligence und die Privatsphäre

Das dürfte, wie so oft bei Elon Musk, leeres Gerede sein. Manchmal folgen auch Taten, vielleicht steigt er ja in das Smartphonegeschäft ein, aber meistens ist das eher eine Luftnummer. Vielleicht sollte er sich auch die Apple Keynote in Ruhe anschauen, denn vor allem dieser Part könnte für Elon Musk entscheidend sein:

Apple iOS 18 kommt mit ganz neuem CarPlay Apple kündigte vor ziemlich genau zwei Jahren eine ganz neue Version von CarPlay an, welche sich tiefer in das Infotainmentsystem der Hersteller integrieren lässt und Dinge wie Klimaanlage oder Sitze […]11. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->