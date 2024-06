Apple Intelligence angekündigt: Eine „neue Ära“ für Siri kommt

Apple hat im Rahmen der WWDC 2024 wie erwartet die Apple Intelligence gezeigt und steigt damit in das KI-Wettrennen ein. Der Fokus liegt auf Privatsphäre, aber Apple benötigt für diesen Schritt auch Hilfe, denn man setzt hier auf OpenAI.

Siri begrüßt euch nicht mehr als Kreis am unteren Bildschirmrand, es gibt jetzt eine Animation rund um den ganzen Rahmen. Apple hat übrigens auch verraten, dass man nicht nur ChatGPT integriert, sondern mit Google über Gemini verhandelt.

So, und was kann die KI von Apple? Sie hilft euch beim Schreiben, sie priorisiert die Nachrichten, die bei euch eintreffen, sie fasst eure Mails zusammen, sie nimmt ein Gespräch auf und liefert euch das Transkript, sie erstellt Bilder für euch, sie kann eigene Emojis (Apple nennt sie Genmoji) erstellen und es gibt noch so viel mehr.

Apple Intelligence startet als Beta im Herbst

Schaut einfach mal auf der US-Seite von Apple vorbei oder das Video von Apple, in dem man die Apple Intelligence selbst in 5 Minuten zusammenfasst. Jetzt kommt aber der Haken, denn das neue Siri startet erst im Herbst und auch erst als Beta.

Mit der finalen Version von iOS 18 und Co. wird man die Apple Intelligence also nutzen können, aber erst dann und noch nicht jetzt. Wir wussten aber schon, dass sich Apple mit der finalen Version bis 2025 wartet, die Gerüchte lagen alle richtig.

