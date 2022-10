Emancipation: Apple hält an Film mit Will Smith fest

Es war lange Zeit unklar, ob Apple den bereits abgedrehte Film „Emancipation“ mit Will Smith in den US-Kinos und bei Apple TV+ veröffentlichen wird, nachdem Smith bei den letzten Academy-Awards nicht durch seinen Oscar-Gewinn, sondern vor allem durch eine Ohrfeige von sich reden gemacht hat. Das hat er inzwischen bereut. Nun ist klar: Apple wagt den Schritt. Emancipation wird veröffentlicht.

„Inspiriert von einer wahren Geschichte begibt sich ein versklavter Mann auf eine gefahrvolle Reise, um seine Familie wiederzufinden“ heißt es in Teaser. Emancipation, unter der Regie von Antoine Fuqua und mit Will Smith in der Hauptrolle, startet demnach am 9. Dezember auf Apple TV+. Den entsprechenden Eintrag in der TV-App gibt es bereits.

Basierend auf der wahren und fesselnden Geschichte eines Mannes, der für seine Familie und die Freiheit alles tun würde! Peter, ein Sklave, riskiert sein Leben, um zu entkommen und um zu seiner Familie zurückzukehren. Für ihn beginnt eine gefährliche Reise, die Liebe und Geduld erfordert.

Emancipation – Trailer

