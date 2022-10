Apple feiert Meilenstein bei Apple Music, verschweigt aber wichtige Zahl

Apple feiert diese Woche einen Meilenstein bei Apple Music: 100 Millionen Songs. Man habe mit 1.000 Songs bei iTunes vor vielen Jahre begonnen und es sei laut Apple sehr beeindruckend, wie sich diese Industrie seit dem verändert hat.

Wie viele Nutzer hat Apple Music?

Allerdings ist das nicht die Zahl, die wir gerne hätten. Wer die großen Musiklabels im Boot hat, der bietet mehr oder weniger die gleiche Musik an. Da ist es egal, ob man Apple Music, Spotify oder Tidal nimmt. Die Unterschiede sind sehr gering.

Viel interessanter wäre die Zahl der aktiv zahlenden Nutzer. Damit warb Apple nach dem Start des Dienstes gerne, doch nach den 60 Millionen von 2019 wurde es auf einmal ruhig. Seit dem hat sich Apple nie wieder zu den Nutzerzahlen geäußert.

Man darf davon ausgehen, dass in den drei Jahren nicht so viele neue Nutzer zu Apple Music gekommen sind, da Apple eben sehr gerne mit Meilensteinen wirbt. Jedenfalls so lange, wie es gut aussieht, danach hüllt sich Apple oft in Schweigen.

Video: iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro

