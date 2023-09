Diese neuen Emojis erwarten euch schon bald

Im Sommer gab es den letzten Entwurf für neue Emojis und letzte Woche wurde das Update für Emoji 15.1 genehmigt. Es stehen also bald wieder neue Emojis an und in diesem Fall sprechen wir über ein Punkt-Update, aber Unicode 15.1 bringt viel mit.

Über 100 neue Emojis stehen bald an

Insgesamt gibt es 118 neue Emojis, darunter neue Smileys, einen Phönix, eine neue Limette, einen Pilz, gesprengte Ketten und viele kleine Details. Insgesamt blicken wir damit übrigens schon auf 149.803 Optionen, so das The Unicode Consortium.

Am 12. September wurden die neuen Emojis genehmigt, die ihr euch bei Emojipedia in einer Liste anschauen könnt. Wann kommen die neuen Emojis bei euch an? Das variiert. Bei Apple wird es mit iOS 17.X passieren, bei Android allgemein sicher erst mit Android 15 (Hersteller sind aber oft schneller) und so weiter. Es dauert also noch.

Ich fand die neuen Emojis damals noch spannend, aber da wir mittlerweile auf fast 150.000 Optionen blicken und sich die bei Android, iOS, Samsung, Windows und Co. unterscheiden, habe ich mich irgendwie auf Standards festgelegt, die ich immer wieder nutze und neue Optionen haben es schon lange nicht mehr in die Liste geschafft.

