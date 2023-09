WhatsApp führt neue Funktion in Deutschland ein

WhatsApp kündigte im Juni eine neue Funktion namens „Kanäle“ für den beliebten Messenger an und startete auch direkt eine Testphase in ersten Ländern. Bei uns gab es diese neue Funktion noch nicht, was sich ab sofort laut WhatsApp ändert.

Ab sofort sind die neuen Kanäle bei WhatsApp weltweit verfügbar und ich habe das direkt mal geprüft und sie sind auch in Deutschland online. Ihr findet die neuen Kanäle im ersten Tab unten, der jetzt „Aktuelles“ heißt (also Ort für die Stories).

Dort werden euch direkt erste Kanäle vorgeschlagen und ihr könnt Kanäle suchen, falls ihr einen kennt, dem ihr beitreten wollt. Ein Kanal ist sowas wie eine Gruppe, bei der ihr einer bestimmten Person folgen und deren neue Inhalte sehen könnt.

Eure Namen und eure Telefonnummer sind nicht zu sehen, falls ihr befürchtet, dass das Marken ausnutzen werden. Allerdings kann man als „normaler“ Nutzer derzeit noch keinen Kanal erstellen, das soll aber laut WhatsApp in Zukunft möglich sein.

