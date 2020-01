EMUI 10: Huawei feiert 50 Millionen aktive Nutzer

Da sind aber wirklich einige Nutzer seit der letzten Meldung von Huawei dazu gekommen. Während man Ende Dezember noch von 10 Millionen aktiven Nutzern sprach, die bereits mit EMUI 10 unterwegs sind, so sind es nun 50 Millionen.

Das macht 40 Millionen Nutzer, die in diesem Zeitraum von knapp einem Monat entweder das Upgrade auf Android 10 durchgeführt oder sich ein neues Modell mit Android 10 von Huawei gekauft haben. Huawei hat den Meilenstein über Weibo bestätigt, die meisten EMUI-10-Nutzer dürften von dort kommen.

-->

EMUI 10: Huawei will 150 Millionen Nutzer

Huawei gab im Sommer 2019 etwas optimistisch an, dass man die Marke von 150 Millionen aktiven Nutzern bei EMUI 10 knacken möchte. Mit EMUI 9 waren im Sommer 2019 knapp 100 Millionen Nutzer unterwegs, seit dem gab es aber kein Update mehr. Es wäre aber dennoch eine ordentliche Steigerung.

Komplett ausgeschlossen ist so ein großer Schritt natürlich nicht, immerhin ist Huawei gerade fleißig dabei das Update auf EMUI 10 zu verteilen und man konnte letztes Jahr auch zahlreiche Smartphones verkaufen. So sieht das übrigens aus, wenn Huawei diesen Meilenstein in China mit den Nutzern feiert:

Huawei P40 Pro zeigt sich

Huawei: Wir können weitere US-Angriffe aushalten Die USA und China befinden sich in einem Handelsstreit und Huawei ist diesem im Sommer 2019 zum Opfer gefallen. Die US-Regierung entschied sich nämlich Huawei auf eine schwarze Liste zu packen. Ein Eintrag auf dieser Liste bedeutet für Huawei, dass…21. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->