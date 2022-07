EnBW baut Ladeparks in Könnern (Sachsen-Anhalt) und Wernberg-Köblitz an der A93

EnBW hat aktuell mit dem Bau von zwei Schnellladeparks für E-Autos begonnen. Ein Ladepark kommt nach Könnern (Sachsen-Anhalt) und einer nach Wernberg-Köblitz an der A93.

In Wernberg-Köblitz, unweit vom Autobahnkreuz der A6/A93 und der B14, baut die EnBW einen weiteren Schnellladepark, der noch im Sommer in Betrieb gehen soll. Dort entstehen zwölf HPC-Ladepunkte (High-Power-Charging) mit einer Leistung von jeweils 300 Kilowatt.

Um dem wachsenden Bedarf an Lademöglichkeiten nachzukommen, baut das Energieunternehmen EnBW ihre Schnellladeinfrastruktur auch in Sachsen-Anhalt aus und hat mit dem Bau eines großen Ladeparks für E-Autos in Könnern bei Halle begonnen. Im Herbst dieses Jahres soll dieser Ladepark in Betrieb gehen.

Wir bauen den Standort mit 16 Schnellladepunkten direkt an der Autobahnausfahrt A14 zwischen Magdeburg und Leipzig. E-Autos laden an den Schnellladepunkten mit bis zu 300 Kilowatt – je nach Fahrzeug sind in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite geladen – Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer und Verantwortlicher für den Bereich Elektromobilität bei der EnBW

Eine Überdachung schützt die Ladeparks vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung und produziert durch integrierte Solarpanels Strom, der für den Betrieb der Schnellladeparks verwendet wird. Wie an allen EnBW-Ladepunkten fließt auch in Könnern (Sachsen-Anhalt) und in Wernberg-Köblitz „100 Prozent Ökostrom“.

