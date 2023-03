EnBW eröffnet Schnellladepark in Tornesch an der A23 (Schleswig-Holstein)

EnBW hat in dieser Woche einen weiteren Schnellladepark in Betrieb genommen und ergänzt damit das EnBW „HyperNetz“.

Der neue Standort bei Tornesch, wenige Kilometer nördlich von Hamburg entfernt, liegt mit seiner direkten Anbindung an die A23 sehr günstig für Reisende an die Nordsee. Er verfügt über acht HPC-Ladepunkte (High Power Charging) der höchsten Leistungsklasse.

Das Fotovoltaik-Dach des EnBW Schnellladeparks trägt zur Versorgung des Standorts bei. Für die zusätzlich benötigte Energie vor Ort nutzt die EnBW wie an allen ihren Ladestandorten „100 Prozent Ökostrom“. Tornesch ist bundesweit der 22. große Schnellladepark der EnBW mit Solardach.

1.000 EnBW Schnellladestandorte noch im 1. Halbjahr

Das Energieunternehmen betreibt nach eigenen Angaben deutschlandweit das größte Schnellladenetz für E-Autos mit über 800 Standorten. Regelmäßig kommen neue Standorte hinzu. Noch im ersten Halbjahr dieses Jahres will man den 1.000sten EnBW Schnellladestandort in Betrieb nehmen. In den kommenden Jahren plant EnBW weiter Investitionen in neue HPC-Ladestandorte.

Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern. EnBW sieht generell einen Bedarf von 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten im öffentlichen Raum in Deutschland bis zum Jahr 2030.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

