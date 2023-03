Volkswagen präsentiert den neuen VW ID.3

Der VW ID.3 war das erste richtige Elektroauto von Volkswagen und das erste MEB-Modell der Volkswagen AG. Doch es gab nicht nur Lob, sondern auch Kritik zum Start. Diese hat man sich genau angeschaut und einen neuen VW ID.3 entwickelt.

VW ID.3 bekommt ein erstes Facelift

Dieser kommt mit der gleichen Hardware unter der Haube daher, aber es gibt eine neue Vorzeigefarbe (Olive Green, siehe Bilder) und Volkswagen hat das Exterieur „geschärft“. Vor allem die Frontseite wurde beim neuen VW ID.3 überarbeitet.

Volkswagen spricht von einer „schnittigen Linienführung“, wollte das Design des ID.3 aber nicht zu sehr verändern. Die zweite große Änderung findet man im neuen Innenraum, der sich laut Volkswagen jetzt deutlich hochwertiger anfühlen wird.

Was man allerdings noch nicht optimiert hat, was aber der häufigste Kritikpunkt war und was auch noch geändert werden soll: Touch. Es gibt weiterhin Touchtasten auf dem Lenkrad und unter dem Display (und diese sind weiterhin nicht beleuchtet).

Der neue VW ID.3 kommt mit einer neuen Version des Travel Assist, er wird mit einer neuen Version der ID-Software ausgeliefert, die Materialien im Innenraum sind nicht nur hochwertiger, sondern auch umweltfreundlicher und das war es schon.

Es bleibt bei 58 kWh und 77 kWh mit Blick auf den Akku, die kleine Version kommt also nicht mehr zurück, es gibt weiterhin bis zu 150 kW (204 PS), die GTX-Version steht erst später an und wir haben einen höheren Basispreis von 43.995 Euro.

Die neue Front gefällt mir persönlich besser, vor allem ohne diese schwarze Leiste unter der Windschutzscheibe. Der neue Innenraum war überfällig, nur schade, dass die Touch-Elemente in dieser Form weiter bleiben und erst später optimiert werden.

Doch das größte Manko ist natürlich der Preis für einen Kompaktwagen, denn mit dem ein oder anderen Extra sind wir bei über 45.000 Euro und auch 50.000+ Euro sind möglich. Damit bewegen wir uns schon fast auf dem Level eines VW Golf R.

Alternativ kann man sich dafür fast das Tesla Model 3 mit maximaler Reichweite kaufen und bekommt 500 PS und eine größere Limousine. Ich bin mal gespannt, ob das aufgeht, denn die Umweltprämien sinken, die Energiepreise steigen und die Konkurrenz wächst. Der neue VW ID.3 wird es sicher nicht mehr so leicht haben.

