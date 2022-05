EnBW nimmt zwei überdachte Schnellladeparks in Betrieb

Die EnBW verdichtet die öffentliche Schnellladeinfrastruktur für Fernreisende weiter und nimmt dafür zwei überdachte Schnellladeparks in Betrieb.

In Bad Kissingen-Oerlenbach an der A 71, Ausfahrt 28, und Herleshausen, an der Ausfahrt 38 der A4 gehen zwei Schnellladeparks ans EnBW „HyperNetz“. In Bad Kissingen-Oerlenbach stehen E-Autofahrern zwölf, in Herleshausen 16 HPC-Ladepunkte (High-Power-Charging) mit einer maximalen Ladeleistung von 300 Kilowatt zur Verfügung.

Beide Ladeparks sind mit einer Fotovoltaik-Anlage überdacht und wie an allen EnBW-Ladepunkten laden E-Autos auch hier 100 Prozent „Ökostrom“.

In den kommenden Jahren plant EnBW weiter Investitionen in neue HPC-Ladestandorte. Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern. EnBW sieht generell einen Bedarf von 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten im öffentlichen Raum in Deutschland bis zum Jahr 2030.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

