EnBW und Shell statten REWE und Penny mit Schnellladern aus

EnBW, Shell und die REWE Group wollen in den kommenden Jahren gemeinsam die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland flächendeckend ausbauen.

Das Energieunternehmen EnBW beginnt laut eigenen Angaben im ersten Schritt noch in diesem Jahr mit der Planung der ersten rund 100 Schnellladestandorte bei REWE und Penny. So sollen Kunden dort bereits im nächsten Jahr die neuen Lademöglichkeiten nutzen können.

In den kommenden Jahren ist der weitere Ausbau auf „hunderte“ gemeinsame Standorte geplant. Dazu gehören Ladesäulen der höchsten Leistungsklasse mit bis zu 300 Kilowatt Leistung – sogenannte High-Power-Charger (HPC). Je nach Ausstattung kann ein Fahrzeug so innerhalb von fünf Minuten Strom für 100 Kilometer laden.

REWE gab zudem heute folgende Informationen bzw. Zahlen per Pressemeldung zu dem Vorhaben heraus:

[…] Bis Ende 2024 sollen insgesamt an mindestens 400 ausgewählten Eigenobjekten (REWE und PENNY) und zusätzlichen Mietobjekten bis zu 2.000 Schnellladepunkte hinzukommen. Im gleichen Zeitraum strebt die REWE Group an, an bestehenden Mietobjekten sowie Neubauten bis zu 4.000 weitere Ladepunkte zu errichten.

Derzeit verfügen in Deutschland 130 Märkte über eine Ladeinfrastruktur. Mit den bereits bestehenden Ladepunkten umfasst das Netz Ende 2024 voraussichtlich weit mehr als 6.000 Ladepunkte.