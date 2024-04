EnBW und HIH Invest eröffnen gemeinsame Schnellladestation für Elektroautos

Das Energieunternehmen EnBW und der Immobilien- und Investmentspezialist HIH Invest haben in Ronnenberg ihre erste gemeinsame Schnellladestation eröffnet.

Der Standort ist Teil des deutschlandweiten EnBW „HyperNetzes“ und befindet sich in der Chemnitzer Str. 2. Insgesamt plant die EnBW 17 Schnellladestationen an Fachmarktzentren der HIH Invest.

In Ronnenberg stehen den Kunden acht Schnellladesäulen mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung. Autofahrer können dort in fünf Minuten genug Strom für eine Reichweite von 100 Kilometern laden. Zudem bietet der Standort den Kunden die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge während des Einkaufs bei Rossmann, Apollo-Optik oder EDEKA Center Cramer zu laden. Alle Ladepunkte werden mit „100 Prozent Ökostrom“ betrieben.

Die EnBW geht davon aus, dass bis Anfang der 2030er Jahre 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkte den Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur in Deutschland decken werden. Rund ein Fünftel davon (etwa 30.000) will das Energieunternehmen bereitstellen. Dafür investiert die EnBW jährlich 200 Millionen Euro. Schon heute betreibt sie mit mehr als 4.200 Schnellladepunkten das bundesweit größte Ladenetz dieser Leistungsklasse.

EnBW mobility+ Tarife: Neue Preise und das Ende von ADAC e-Charge Zum 5. Juni 2024 werden die EnBW mobility+ Ladetarife aktualisiert. In den aktualisierten Tarifen können Kunden grundlegend die EnBW Ladepunkte weiterhin zu festen Kilowattstundenpreisen nutzen. Aber es gibt mehrere Anpassungen. […]16. April 2024 JETZT LESEN →

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

-->