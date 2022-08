EnBW will Schnellladenetz „deutlich ausbauen“ und benötigt mehr Geld

EnBW ist einer der größten Anbieter für schnelle Ladesäulen und konzentriert sich mittlerweile auch nur noch auf diese. Die Gewinnmarge kann höher sein, doch der Ausbau ist auch teurer, denn so eine 300 kW-Ladesäule ist kein Schnäppchen.

EnBW sucht nach einem Investor

Doch EnBW hat große Pläne für das eigene „HyperNetz“ und möchte bis 2025 über 2.500 Schnellladepunkte in Deutschland aufbauen. Laut Handelsblatt sucht man derzeit nach passenden Investoren, die diesen Ausbau jetzt mitfinanzieren wollen.

Die Quelle spricht davon, dass EnBW gerade Berater für einen Investorenprozess beauftragt, wobei die Rahmenbedingungen noch nicht feststehen. Der Einstieg von Blackrock bei Ionity soll aber der Zünder für diese Entscheidung gewesen sein.

Die Elektromobilität sei eines der „wichtigsten Zukunftsgeschäftsfelder mit den höchsten zu erwartenden Wachstumsraten“, mehr wollte ein Sprecher von EnBW allerdings nicht dazu sagen. Man hat diese Entwicklung auch nicht dementiert.

Wir befinden uns in einer Phase, in der unglaublich viel Dynamik in diesen Markt gekommen ist, daher benötigt es Partnerschaften, die auch EnBW immer wieder sucht. Mal schauen, wie sich das entwickelt, ich nutze die Mobility-App von EnBW und lade öfter dort, im Süden ist das Netz nämlich schon durchaus gut aufgestellt.

