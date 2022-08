EnBW: E-Auto auch in Spanien laden

Nachdem EnBW mobility+ Kunden seit Kurzem auch in Schweden, Dänemark, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien und Kroatien mit ihren gewohnten EnBW-Ladetarifen laden können, kommt nun ein weiteres Land dazu.

Ab sofort können E-Autofahrer auch überall in Spanien die EnBW mobility+ App und Ladekarte nutzen. Dabei gelten auch dort die einheitlichen Preise je Kilowattstunde wie an allen Ladepunkten im EnBW „HyperNetz“.

Bereits vor der Ergänzung der Ladepunkte in Spanien erstreckte sich das EnBW HyperNetz über 16 Länder in Europa. Erst im Juni dieses Jahres hatte das Energieunternehmen weitere sieben Länder an das EnBW HyperNetz für E-Autofahrer angebunden.

In der EnBW mobility+ App findet man alle verfügbaren Ladepunkte sowie zusätzliche Informationen zur Verfügbarkeit und der Ladeleistung. Über Apple CarPlay können EnBW-Kunden inzwischen alle Ladepunkte im EnBW HyperNetz auch direkt über den Screen im Fahrzeug anzeigen und dann ansteuern.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

