Enotria: The Last Song ist ein Soulslike-Spiel mit Einflüssen aus der italienischen Folklore

Wer sich in der Spielszene bewegt, hat sicher schon einmal den Begriff „Soulslike“ gehört. Mit Soulslike wird ein Genre von Computer-/Konsolenspielen bezeichnet, das der Spielmechanik der Dark Souls-Reihe entspricht – und das Genre ist in den letzten Jahren mit Spielen wie Bloodborne, Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice und Nioh & Nioh 2 stark gewachsen.

Enotria: The Last Song: Soulslike auf italienischer Art

Und das ist noch nicht alles: Das Genre ist nach wie vor sehr beliebt und etliche Entwicklerstudios versuchen sich an neuen Projekten. Mit Enotria: The Last Song will das italienische Entwicklerstudio Jyamma Games mit Sitz in Mailand das Konzept Soulslike auf seine ganz eigene Weise interpretieren.

Die Inspiration für das Spiel kommt aus der italienischen Folklore. Die Spielwelt ist farbenfroh, lebendig und sonnendurchflutet – im Gegensatz zu düsteren Gruselschlössern wie in Dark Souls oder Bloodborne. Außerdem ist die Spielumgebung von italienischer Architektur geprägt.

Gesichtlich dreht sich alles um ein ewiges Spiel names Canovaccio, das „die Welt in unnatürlicher Stillstand hält“. Man schlüpft in die Rolle eines Helden ohne Maske und muss die mächtigen Autoren besiegen und die Welt vom Stillstand befreien. Die venezianisch anmutenden Masken sollen die Spielmechanik maßgeblich beeinflussen und über bestimmte Fähigkeiten verfügen.

Enotria: The Last Song soll 2024 für die Plattformen der PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC-Steam erscheinen.

