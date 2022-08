Erster Trailer für Cyberpunk-Serie bei Netflix

Nach einem Teaser im Juni gibt es ab sofort einen ersten Trailer für Cyberpunk: Edgerunners, eine neue Serie für Netflix. Sie wird von Studio Trigger produziert, ist 10 Episoden lang und es handelt sich um eine exklusive Anime-Serie für Netflix.

Die Cyberpunk-Serie wird eine eigene Geschichte erzählen, die unabhängig vom Spiel ist. Start ist im September, bisher gibt es aber nur einen Trailer mit englischen Untertitel in Originalsprache, eine deutsche Version dürfte erst später folgen.

Mir hat Cyberpunk 2077 ja richtig gut gefallen, aber irgendwie spricht mich dieser Trailer bisher nicht an. Obwohl Studio Trigger einen guten Ruf bei Anime-Serien in der Szene genießt. Eine Chance bekommt Cyberpunk: Edgerunners aber durchaus.

The series tells a standalone, 10-episode story about a street kid trying to survive in Night City — a technology and body modification-obsessed city of the future. Having everything to lose, he stays alive by becoming an edgerunner — a mercenary outlaw also known as a cyberpunk.