Netflix zeigt Teaser für Cyberpunk-Serie

Netflix und CD Project RED haben eine Serie für Cyberpunk geplant, die den Titel „Edgerunners“ trägt. Es handelt sich um eine animierte Serie mit 10 Folgen, die eine Geschichte (unabhängig vom Spiel) von einem Straßenkind in Night City erzählt.

Cyberpunk: Edgerunners erscheint im September, es dauert also noch eine Weile. Allerdings gab es diese Woche den ersten Teaser Trailer, der euch einen Eindruck der Cyberpunk-Serie bietet. Und ganz unten gibt es noch einen ersten Inside Look.

-->

The series tells a standalone, 10-episode story about a street kid trying to survive in Night City — a technology and body modification-obsessed city of the future. Having everything to lose, he stays alive by becoming an edgerunner — a mercenary outlaw also known as a cyberpunk.