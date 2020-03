Essential Phone: Das wäre mit PH-2 und PH-3 geplant gewesen

Essential ist gescheitert, das ist nun seit einigen Wochen bekannt. Das Start-up von Andy Rubin sorgte 2017 für Aufsehen und bekam vor allem viel PR, da Andy Rubin gerne als der „Vater von Android“ bezeichnet wird. Doch der Schritt zu einem eigenen Unternehmen namens Essential ist nach dem ersten Modell gescheitert.

Nach dem Essential PH-1 begannen aber logischerweise trotzdem die Arbeiten an möglichen Nachfolgern. Diese Pläne wurden natürlich eingestellt, aber der Designer Kevin Hoffman teilte trotzdem ein paar Bilder. So sah der Plan für das Essential Phone 2 aus, bei dem laut 9TO5Google eine IP68-Zertifizierung geplant war:

Beim Essential Phone 3 wollte man in diese Richtung gehen. Das linke Mockup geht vermutlich in die gleiche Richtung wie das kommende iPhone für 2020. Das rechte Mockup erinnert an eine Mischung aus iPhone und Huawei Mate 20 Pro.

