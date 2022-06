Exklusiv bei der Telekom: Das Nothing Phone 1 im ersten Hands-On

Eins muss man Carl Pei lassen: Er weiß, wie man Marketing macht, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Das hat er bei BBK mit OnePlus gelernt und das nutzt er jetzt bei Nothing, seinem neuen Unternehmen. Und hier kommt im Juli das Phone 1.

Das erste Smartphone von Nothing sieht wie ein iPhone 12 von Apple aus, doch es kommt mit Android und vermutlich wird es um die 500 Euro kosten und sich an die Mittelklasse richten. Nach dem ersten Bild und ersten Interview gibt es jetzt das erste Hands-On, welches sich Marques Brownlee alias MKBHD gesichert hat.

Hier sehen wir auch erstmals die Front und nicht nur die Rückseite und MKBHD zeigt, dass die Linien auf der Rückseite nicht nur zum Design gehören, sie leuchten.

Man hat die komplette Rückseite für LEDs genutzt. Doch nicht nur das, man sieht hier auch den Ladezustand und es leuchtet bei Reverse Charging. Außerdem gibt es Muster, wenn man angerufen wird, da hat man sich tatsächlich Mühe gegeben.

In Deutschland wird es das Nothing Phone 1 exklusiv bei der Telekom geben und die Ankündigung ist für den 12. Juli geplant. Das wird aber mit Sicherheit nicht der letzte Teaser vor der Ankündigung sein, Nothing setzt voll auf virales Marketing.

