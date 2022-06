Exklusiv bei der Telekom: Bild vom Nothing Phone 1 veröffentlicht

Carl Pei versucht nach dem Ausstieg bei OnePlus einen ähnlichen Hype, wie damals beim OnePlus One zu erzeugen, denn das Nothing Phone 1 steht an. Es wird das erste Smartphone der Marke, die finalen Details gibt es aber erst am 12. Juli.

Nothing Phone 1 dürfte Mittelklasse sein

Heute hat man das erste Bild veröffentlicht, welches die Rückseite zeigt. Es wird also wie erwartet etwas transparent und die zwei Kameras deuten auf Mittelklasse hin. Damit haben wir gerechnet, denn das Nothing Phone 1 soll nicht teuer sein.

-->

In Deutschland werden wir das Nothing Phone 1 exklusiv bei der Telekom sehen, aber dieses Bild stammt nicht von der Seite der Telekom, die ist noch nicht online, es stammt von einem Shop aus Indien (wurde aber auch von Nothing geteilt).

Die Front bekommen wir also noch nicht und Spezifikationen gibt es auch noch keine. Ich rechne mit Standard-Mittelklasse-Ausstattung und einem Loch auf der Front im Display. Vermutlich werden wir die Front aber noch vor dem Event sehen, denn ich gehe davon aus, dass fast alle Details vorher veröffentlicht werden.

Nur nicht der Preis, aber als unbekannte Marke kann man mit kleinen Details hier und da das Interesse aufbauen. Nothing ist immerhin kein Samsung oder Apple.

PS: Ich habe mal versucht, den Papagei ein bisschen zu entfernen.

Xiaomi 12 Ultra: Das sind die möglichen Spezifikationen Xiaomi hat auch in diesem Jahr ein Ultra-Modell geplant (falls man es wieder so nennen wird) und das erwartet und in Deutschland vermutlich im zweiten Halbjahr. Es könnte schon im Juli in China gezeigt werden, aber das ist nicht ganz…14. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->