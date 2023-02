Exklusive Star Trek-Serien von Amazon Prime Video landen bei Paramount+

Vor den zahlreichen Streamingdiensten gab es nur ein kleines Angebot und daher konnten Netflix und Amazon fleißig gute Inhalte mit bekannten Marken bei der Konkurrenz einkaufen. Netflix schnappte sich zum Beispiel einige Marvel-Serien bei Disney und Amazon hat sich zwei exklusive Star Trek-Serien für Prime geholt.

Mittlerweile gibt es aber Paramount+ und man will weltweit mit einem eigenen Dienst angreifen. Und was Marvel oder Star Wars für Disney+ ist, ist Star Trek für Paramount+. Mit Lücken. Diese schließt man jedoch 2023, denn Star Trek Picard und Star Trek: Lower Decks wird es in diesem Jahr auch bei Paramount+ geben.

Damit ist die Liste der Star Trek-Serien vollständig, allerdings wird es die Serien auch weiterhin bei Amazon Prime Video zu sehen geben. Während man also zum Beispiel exklusiv Star Trek: Discovery anbietet und das „Netflix Original“ komplett übernahm, so wollte sich Amazon scheinbar nicht von diesen zwei Serien trennen.

Fans von Star Trek können also ab dem 17. Februar (Picard) und später in diesem Jahr (Lower Decks) wählen, wo sie die neue Staffel (oder alte Staffeln) schauen. im Moment wäre Amazon die bessere Wahl, da bei Paramount+ noch 4K fehlt (kommt) und es nur Stereo-Sound gibt. Bei Picard ist übrigens Schluss nach dieser Staffel.

