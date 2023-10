Exynos 2400: Samsung kündigt neuen Chip für Galaxy S24-Reihe an

Samsung bekam viel positives Feedback, als man sich 2023 dafür entschied, dass die Exynos-Chips nicht gut genug sind und man weltweit den Snapdragon 8 Gen 2 in der Galaxy S23-Reihe einbaut. Doch nicht nur das, es gab einen „eigenen“ Chip.

Zusammen mit Qualcomm hat man den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy entwickelt, aber einen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy werden wir wohl nicht sehen. Geräte in den USA bekommen sicher den Snapdragon 8 Gen 3, allerdings nicht in Europa.

Samsung kündigt Exynos 2400 offiziell an

Hier hört man schon länger, dass Samsung einen neuen Exynos-Chip plant und der wurde jetzt als Exynos 2400 offiziell bestätigt. Samsung sagt nicht, dass er in der Galaxy S24-Reihe zu finden sein wird, aber die Gerüchteküche deutet das an. Und warum sollte man einen Flaggschiff-Chip ankündigen, wenn man ihn nicht nutzt?

Erste Eckdaten: Es gibt mehr Performance, eine bessere Grafikleistung und noch deutlich mehr Leistung für KI-Aufgaben. Weitere Details werden erst später folgen.

Ich bin kritisch, sehr kritisch sogar. Es hieß ja eigentlich mal, dass sich Samsung mehr Zeit nimmt und bis 2025 wartet und einen komplett neuen Chip entwickelt. Der Exynos 2400 muss also wirklich abliefern, da darf es keine Probleme geben.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Vorstellung von Samsungs mobilem Flaggschiff-Prozessor der nächsten Generation, dem Exynos 2400 mit Xclipse 940 GPU, der auf der neuesten AMD RDNA™ 3 Architektur basiert. In einer Live-Demo wurde die erheblich verbesserte Raytracing-Funktion des Prozessors vorgestellt, die durch eine Reihe von optischen Effekten wie globale Beleuchtung, Reflexion und Schatten-Rendering mehr Realismus und Immersion beim Spielen verspricht. Der Exynos 2400-Prozessor bietet eine 1,7-fache Steigerung der CPU-Leistung und eine bemerkenswerte 14,7-fache Steigerung der KI-Leistung im Vergleich zum Vorgängermodell Exynos 2200, was eine deutliche Verbesserung der Rechenleistung bedeutet. Darüber hinaus stellte Samsung ein neues KI-Tool vor, das für kommende Smartphones entwickelt wurde und die Erzeugung von Text-zu-Bild-KI mit dem Exynos 2400-Referenzboard demonstriert.

