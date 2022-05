Samsung und die Folgen der Exynos-Kritik

In einem Jahr kommen die Exyos-Chips in der Galaxy-Reihe gut an, in einem Jahr darauf mittelmäßig, dann mal wieder schlecht. Mit den Snapdragon-Chips können sie oft nicht mithalten und in diesem Jahr war die Kritik an Samsung wieder größer.

Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass die Kritik in diesem Jahr ganz oben ankam und man etwas ändern möchte. Es soll in Zukunft einen Chip geben, der nur für die Flaggschiff-Modelle entwickelt wird und „einzigartig“ sein soll. Nur wann?

Es wird wohl einige Jahre dauern, denn dieser Schritt kommt erst mit 2025. Dann sprechen wir bereits über die Galaxy S25-Reihe von Samsung. In den nächsten zwei Jahren, also bei der S23- und S24-Reihe, wird sich wohl nicht so viel tun.

Samsung plans a processor dedicated to Galaxy phones to be used in the Galaxy S25 series in 2025. — Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2022

