Facebook erreicht 2 Milliarden tägliche Nutzer

Bei euch hat Facebook in den letzten Jahren an Bedeutung verloren? Das kann gut sein, denn man verliert vor allem die jungen Nutzer. Doch Facebook wächst, auch bei uns in Deutschland. Wobei diese Zahlen nicht wirklich entscheidend sind.

In den USA und Europa stagnieren die Zahlen seit einer Weile, mal geht es etwas nach oben, mal runter. Doch in der Asien-Pazifik-Region und dem Rest der Welt legt Facebook gerade erst los und wächst. Und daher feiert man einen Meilenstein.

2017 konnte Facebook einen Meilenstein von 2 Milliarden aktiven Nutzern im Monat feiern und mittlerweile sind das 2 Milliarden aktive Nutzer pro Tag. Facebook ist also noch relevant weltweit und wächst, da man vor allem in Asien immer beliebter wird:

Es wird interessant zu sehen, wie lange das dort anhält, denn es gibt für Facebook auch eine natürliche Grenze (die Anzahl der Menschen) und in China kann man nicht offiziell vertreten sein, da China als Diktatur die Meta-Plattformen verbietet.

Dennoch, ich hätte damals nicht gedacht, als ich die Facebook-App endgültig von meinem iPhone gelöscht habe, dass Facebook noch so lange relevant bleibt. Wobei Mark Zuckerberg auch nicht an das ewige Wachstum glaubt, daher hat man sich ja auch für Meta als Namen entschieden und arbeitet weiterhin an einem Metaverse.

Wir haben es übertrieben: Instagram rudert bei Videos etwas zurück Ende 2021 gab Instagram bekannt, dass der Fokus ab 2022 voll auf Videos liegt. Falls euch also letztes Jahr hauptsächlich Reels in der App angezeigt wurden, dann war das kein Zufall, denn TikTok bleibt die Konkurrenz, vor der man viel…25. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->