Facebook übernimmt Giphy

Am gestrigen Abend machte die Meldung die Runde, dass Facebook wohl Giphy für 400 Millionen Dollar übernommen hat und obwohl Facebook diese Summe nicht bestätigen wollte, so bestätigte man wenige Stunden später bereits die Übernahme. Das Unternehmen hat das Netzwerk für GIFs übernommen.

Das Team von Giphy wird in das Team von Instagram eingegliedert und Facebook gibt an, dass man die Schnittstellen von Giphy sowieso schon seit Jahren in allen Plattformen genutzt hat. Giphy bleibt aber vorerst „unabhängig“ und kann weiter von Partnern genutzt werden – Facebook verdient jetzt aber eben das Geld.

Die GIFs von Giphy sind euch sicher schon hier und da begegnet, denn sehr viele Dienste wie Twitter und Co. nutzen die große Datenbank für die animierten Bilder. Wir werden sehen, wie sich Giphy nun entwickelt, was mit den Apps passiert, die man entwickelt hat und was Facebook damit geplant hat.

